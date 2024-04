Anne Hathaway e Ewan McGregor saranno i protagonisti del nuovo film prodotto dalla Bad Robot di JJ Abrams , Flowervale Street, un thriller diretto da Robert David Mitchell, regista di It Follows; la ... (cinemaserietv)

Anne Hathaway: «Non credo che un sano orgasmo cambierà il mondo, ma sono felice che il piacere femminile non venga più nascosto» - L'attrice premio Oscar parla della liberazione dall'alcol, della difficoltà di diventare madre («ho avuto un aborto mentre ogni sera a teatro interpretavo una donna incinta») e di chi a Hollywood le d ...vanityfair

Anne Hathaway letteralmente mozzafiato nel servizio fotografico per Vanity Fair: “mi dicevano che non ero sexy” [FOTO] - In una grigia mattinata di Manhattan, Anne Hathaway, l’attrice vincitrice di un Oscar, si siede in un ristorante luminoso e accogliente per parlare della sua vita e della sua carriera. Indossa un ...cinematographe

Anne Hathaway, come Christopher Nolan salvò la sua carriera: "Mi ha dato uno dei ruoli migliori di sempre" - Strano ma vero: dopo la vittoria del Premio Oscar, la carriera di Anne Hathaway subì una battuta d'arresto. Christopher Nolan non solo non le voltò le spalle, ma l'aiuto a rimettersi in gioco con il r ...comingsoon