Anche l’Iran avvertì Mosca per possibili attentati Il servizio segreto Fsb | “Sgominata cellula terroristica in Daghestan”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilrusso Fsb ha comunicato di aver sgominato unabasata nel“direttamente coinvolta” nell’assalto della sala da concerto Crocus alle porte diche ha provocato 143 morti. Quattro persone sono state arrestate domenica, a Makhachkala e Kaspiysk, con l’accusa di aver fornito armi e denaro per l’attentato dello scorso 22 marzo. Domenica il Comitato anti terrorismo aveva annunciato l’arresto di tre persone che “intendevano pianificare una serie di azioni terroristiche”. “Ho portato loro le armi, agli assalitori della Crocus City Hall. Gli ho portato le armi da Makhchkala”, ha detto uno degli uomini arrestati in un video diffuso dall’Fsb. Secondo gli investigatori “i criminali hanno condotto una ricognizione nell’area, hanno costruito un ...

Bergamo, 23 marzo 2024 – L’ Atalanta segna con i suoi attaccanti anche se non gioca. Nella prima tornata di amichevoli internazionali stanno brillando gli attaccanti atalantini, tutti a segno con le ... (sport.quotidiano)

Fsb, gli arrestati in Daghestan sono stati "sponsor dei terroristi di Mosca". Smentito l'alert dall'Iran - Tre fonti riferiscono a Reuters che non solo gli Stati Uniti, ma Anche l'Iran aveva informato la Russia della possibilità di una grande "operazione terroristica" sul suo territorio prima del massacro ...huffingtonpost

Claudio Signorile, la missione Usa e i giorni dell'Iran - E' la storia dei 52 cittadini statunitensi presi in ostaggio dall'ayatollah Khomeini in Iran. Una vicenda che teneva il ... incertezza e instabilità che avrebbe portato tutto l'Occidente nel baratro ...tarantobuonasera

Per Mosca gli arrestati in Daghestan erano sponsor dei terroristi alla Crocus City Hall. Smentito l'alert dall'Iran - Sarebbero stranieri, ma non viene precisata la nazionalità, e avrebbero finanziato gli esecutori della strage. Maria Zakharova annuncia, Mosca sta ...huffingtonpost