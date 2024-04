Amministrative in Turchia | vince l’opposizione | Erdogan non riconquista Istanbul e Ankara

Alle Elezioni amministrative in Turchia vince l’opposizione . Circa 61 milioni di persone, tra cui più di un milione di elettori per la prima volta, avevano diritto a votare per tutti i comuni ... (periodicodaily)

Il sindaco di Istanbul: 'Vittoria contro Erdogan per la democrazia' - La città sul Bosforo festeggia la vittoria dell'opposizione.