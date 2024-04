Amaurys Perez | la moglie Angela | “Siamo due pezzi che si incastrano”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 aprile 2024)dal 2006 è legato allaRende, donna di origini calabresi: la coppia ha tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Oggi i due saranno ospiti a La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconteranno tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo.Rende è nata a Cosenza nel 1978, di professione insegnante ha raccontato ospite da Vieni Da Me il primo incontro con il marito all’epoca star della pallanuoto: “Quando l’ho conosciuto ho pensato ‘mamma mia quanto è alto’ perché nella nostra famiglia nonaltissimi. Poi avevo qualche perplessità perché pensavo che fosse il solito giocatore straniero arrivato in Italia per giocare e che, dopo averla illusa, sarebbe andato via e invece non è stato così. È una persona ...