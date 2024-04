Allerta valanghe | fino a 80 cm di neve non assestata Escursioni sconsigliate

Pasqua e Pasquetta decisamente bagnate. Italia spaccata in due. Tempo decisamente brutto al Nord, dove si segnalano scenari di allerta in Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle... (leggo)

Venezia, 1 aprile 2024 – rischio valanghe e temporali abbondanti tra le Prealpi e le Dolomiti. L’ondata di Maltempo che sta attraversando il Veneto – e che ieri ha portato la neve in quota sulle ... (ilrestodelcarlino)

L’arrivo della sabbia dal Sahara sta creando disagi anche nel Nord Italia, dopo i primi allarmi partiti alla vigilia di Pasqua nel Centro e in particolare a Roma. In Piemonte cresce l’allerta per ... (open.online)

Svizzera, una valanga travolge alcuni sciatori a Zermatt: ricerche in corso - Recherches en cours. Infos suivront. — Police Valais (@PoliceValais) April 1, 2024 A causa di forti venti e della neve fresca presente in quella zona, infatti, l’Allerta per il rischio di valanghe è ...tag24

Maltempo Livigno, città isolata dopo la bufera di neve e blackout in alcune aree. Il sindaco ai turisti: «Non partite» - Resta elevato il rischio valanghe sull'intero arco alpino lombardo per il mancato assestamento del nuovo manto nevoso. Maltempo e piogge forti anche in Lombardia, con l'Allerta che sale a livello ...ilmessaggero

Livigno isolata per neve dopo che una bufera ha imbiancato la strada che porta al resto della Lombardia - Allerta arancione della Protezione civile Nella giornata di ... è stato interessato da neve e forti piogge che hanno causato disagi ma anche frane e valanghe.notizie.virgilio