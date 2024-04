Allerta valanghe | fino a 80 cm di neve non assestata Escursioni sconsigliate

Venezia, 1 aprile 2024 – rischio valanghe e temporali abbondanti tra le Prealpi e le Dolomiti. L’ondata di Maltempo che sta attraversando il Veneto – e che ieri ha portato la neve in quota sulle ... (ilrestodelcarlino)

L’arrivo della sabbia dal Sahara sta creando disagi anche nel Nord Italia, dopo i primi allarmi partiti alla vigilia di Pasqua nel Centro e in particolare a Roma. In Piemonte cresce l’allerta per ... (open.online)

NUOVA NEVICATA . Rischio valanghe lungo tutto l’arco alpino, grado 4. Escursioni fortemente sconsigliate in quota. (ecodibergamo)

Valanga vicino Zermatt in Svizzera, 3 morti e un ferito - Tre persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in una valanga nei pressi di Zermatt, una delle località sciistiche e alpinistiche più famose della Svizzera.ansa

Italia spaccata in due: già estate al Sud, forte maltempo al Nord. Nevicate record e valanghe, frane e torrenti in piena - Italia spaccata in due a Pasquetta, primo aprile. Il maltempo, con piogge, vento e neve, ha colpito il centro-Nord Italia, mentre al Sud le temperature hanno raggiunto picchi fino a 29 ...leggo

Maltempo Livigno, città isolata dopo la bufera di neve e blackout in alcune aree. Il sindaco ai turisti: «Non partite» - Resta elevato il rischio valanghe sull'intero arco alpino lombardo per il mancato assestamento del nuovo manto nevoso. Maltempo e piogge forti anche in Lombardia, con l'Allerta che sale a livello ...ilmessaggero