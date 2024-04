Allerta arancione in tre regioni | dove si rischia di più

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia settentrionale porterà lunedì 1 aprile ancora piogge e temporali sul centro-nord della Penisola: la Protezione civile ha diramato per Pasquetta l'per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna e l'gialla in altre zone di queste tree di altre sette, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Umbria. Questo il dettaglio: MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO /: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO /: ...

