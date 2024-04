Alle origini della rabbia che da trent’anni scuote la società del benessere occidentale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le democrazie liberali dell’occidente sono da alcuni anni in affanno sul piano economico e sociale. Negli Stati Uniti, in Francia, in Italia e in Spagna, ad esempio, c’è un fiume carsico diche si evidenzia in maniera diversa da paese a paese. Negli Stati Uniti a quelladà voce da anni Donald Trump ed è giunta ad assaltare il Congresso americano, simbolo indiscussosovranità popolare sin dalla fineGuerra civile nel 1865. La Francia di Macron è stata contestata prima dai gilet gialli e poi dalla lunga protesta di massa per la riforma delle pensioni che alzava di due anni l’età per andare in quiescenza, cioè da 62 anni a 64 (l’età più bassa in Europa). Ben poca cosa, come si vede, perché a 64 anni, oggi, si è ancora nel pieno delle forze se non si è stati colpiti da malattie. Eppure la protesta ...