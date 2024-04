Allagata via Ostiense per tubatura rotta | strada chiusa tra via Lepidio e Ostia Antica

(Di lunedì 1 aprile 2024) Attualmente viaè stataal traffico dall'altezza di via Lucio, stazione metro Lido Nord, ein entrambe le direzioni di marcia. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Acea per cercare di riparare la perdita.

incendi e Infiltrazioni d’acqua, notte di super lavoro per i vigili del fuoco Lodi giani. Tra venerdì e sabato gli uomini del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di ... (ilgiorno)

Maltempo, Livigno isolata. Frane in Liguria: strade chiuse. Neve rossa sulle Alpi - Uno smottamento innescato probabilmente dalle piogge di forte intensità degli ultimi giorni. Chiusa l'unica via di collegamento con il fondovalle, i Vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la ...tg24.sky

Frane, smottamenti, allagamenti e caduta alberi in numerose località altoatesine - Smottamenti, frane, allagamenti, alberi caduti, inondazioni di piani interrati negli edifici, strade e sottopassaggi allagati: è lunga la lista dei danni provocati dalla pioggia in Alto Adige.rainews

Pioggia e vento forte nel Milanese: recinzioni di cantieri e alberi caduti a Baranzate e Novate - Novate (Milano), 1 aprile 2024 – Vento e pioggia. Per fortuna pochi i danni nel Milanese. Le abbondanti piogge di sabato sera e del giorno di Pasqua, a cui si sono aggiunte forti raffiche di vento, ...msn