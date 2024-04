Alex Garland dopo Civil War | “Non ho più intenzione di dirigere Il cinema non esiste nel vuoto”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il suo ultimo lavoro,War, è pronto a debuttare nelle saletografiche ma, indipendentemente da come verrà accolto dal pubblico,pensa che potrebbe essere il suo ultimo film dietro la macchina da presa. In una nuova recente intervista, il regista di Ex Machina e Annientamento ha infatti confermato le precedenti dichiarazioni secondo le quali non avrebbediun altro filmWar, suggerendo che potrebbe dedicarsi esclusivamente alla sceneggiatura.sta anche co-dirigendo il debutto alla regia del suo supervisore militare Ray Mendoza, anche se ha insistito sul fatto che si tratta di un “ruolo senza mani“. “Non è cambiato nulla” ha dettoal The Guardian ...