Alessandro Piccinelli trovato morto Era andato a pescare nel Bondione

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il giorno di Pasqua era uscito per una battuta di pesca e non ha più fatto ritorno a casa. Il corpo senza vita di, 54 anni, residente a Curno, è statonella tarda serata di domenica a Lizzola in Alta Valle Seriana, dove aveva la sua casa di villeggiatura, in via Manina. A dare l’allarme sono stati i famigliari, spaventati per il suo mancato rientro. Intorno alle 21 di domenica sono scattate le ricerche che hanno visto impegnati una decina di tecnici della stazione del Soccorso alpino di Val. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Intorno alle 23.30 di domenica gli uomini impegnati nelle ricerche hannoil corpo del 54 enne nel torrente, tra la località Piane e Lizzola. Difficile stabilire cosa sia ...

