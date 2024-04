(Di lunedì 1 aprile 2024) Il giorno di Pasqua un uomo di 54 anni è uscito perre ed èdopo ore in un torrente vicino Lizzola, in Alta Val Seriana (Bergamo).

Alessandro Piccinelli esce per andare a pesca e sparisce: il 54enne è stato trovato morto - Il giorno di Pasqua un uomo di 54 anni è uscito per andare a pescare ed è stato trovato morto dopo ore in un torrente vicino Lizzola, in Alta Val Seriana ...fanpage

Val Seriana, esce per andare a pesca e non torna a casa: il 54enne Alessandro Piccinelli trovato morto in un torrente - Era uscito di casa nel primo pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, per andare a pesca, ma dopo diverse ore non era tornato e non rispondeva al cellulare: intorno alla mezzanotte Alessandro ...milano.repubblica

Lizzola, va a pesca e non torna a casa: trovato morto 54enne - Tragedia nel giorno di Pasqua a Lizzola. Ieri, domenica 31 marzo, Alessandro Piccinelli, di 54 anni, era uscito per andare a pesca in un torrente vicino a casa, ma non ha fatto più rientro a casa. I ...araberara