Alessandro | biologo in Germania da 13 anni | “Qui ci sono fondi per fare ricerca di qualità | ma mi manca il mio Paese”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Da quando si è trasferito in13faManfrin,romano 42enne, ha la sensazione di vivere a metà. Fa il lavoro che vorrebbe, ma lontano da casa. Ha una vita sentimentale piena, ma la sua famiglia è lontana. Parla un buon tedesco, ma non riesce a esprimere le sfumature, ad esempio le battute scherzose. Si è trasferito all’Università di Kaiserslautern-Landau (Rptu), a Landau, dopo novepassati atra Berlino ed Essen. La sua carriera però è cominciata in Italia, quando subito dopo la laurea ha intrapreso un dottorato all’Università di Roma Tre. Senza borsa, ha dovuto arrangiarsi come ha potuto: “Ogni anno non ero sicuro di avere i soldi per quello successivo – dice a ilfattoquotidiano.it – ho trovato...