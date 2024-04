Aleksej Miranchuk | l’uomo in più

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 1 aprile 2024) È interessante che sia proprio la squadra che ha più alzato l’intensità del campionato italiano negli ultimi anni ad avere bisogno, per dare il proprio meglio, di un calciatore in grado di rallentare il ritmo. Quella che ha basato il proprio gioco sulla distruzione di quello delle sue avversarie, sull’ossessione per le marcature individuali, al punto da venire paragonata a una seduta dal dentista, quella che sposta più delle altre la partita sul piano dei duelli fisici individuali, ad aver bisogno di giocatori creativi e sensibili tecnicamente, in grado di riflettere con la palla al piede, per giocare veramente bene. Quest’anno non abbiamo visto spesso la vera Atalanta, quella in grado di raggiungere, appena quattro stagioni fa, i quarti di finale di Champions League, a pochi minuti (di recupero) dalla semifinale. C’è stato una specie di ricambio generazionale nel reparto offensivo, ...