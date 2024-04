Al via i tavoli su Stellantis con il governo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 1 aprile 2024) TORINO – Dal 2 aprile partono al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, isugli stabilimenti di. E’ anche il giorno in cui verranno diffusi i dati sulle vendite di auto a marzo in Italia con le case automobilistiche che aspettano ancora gli ecobonus delfino L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Biotestamento: in Italia non c’è speranza UE: La Commissione apre una procedura d’infrazione contro la Slovenia Intercettazioni, si grida all’abuso Risparmi, Banche Leader 2016 USA: spari sui parlamentari in un campo da baseball feriti ‘Ndrangheta: offerte di lavoro in Lombardia