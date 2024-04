Al Via del Mare Lecce-Roma si chiude senza gol

(Di lunedì 1 aprile 2024)(ITALPRESS) – Lanon va oltre un pareggio per 0-0 contro ilnel match del Via delvalevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione capitolina si rende protagonista di un buon avvio di partita, costruendo la prima occasione da rete al 6? su un cross di Paredes, che viene deviato da Gendrey e che costringe Falcone a respingere con i pugni. Qualche minuto più tardi Baldanzi (l’ex Empoli titolare, con Dybala in panchina per più di 80 minuti) tenta l’azione in solitaria, andando a concludere con il sinistro, ma il suo tiro termina di poco a lato. Tra i più attivi nella squadra pugliese c’è Piccoli che, tra il 16? e il 21?, arriva due volte alla conclusioneimpensierire particolarmente Svilar. Quest’ultimo viene impegnato in altri due ...

Punto prezioso per i salentini, frenata dei capitolini nella corsa verso la Champions. LECCE - La Roma non va oltre un pareggio per 0-0 contro il Lecce nel match del Via del Mare valevole per la ... (ilgiornaleditalia)

Viabilità DEL 1 APRILE 2024 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1 ... (romadailynews)

Un punto a Lecce non fa bene, specie in questo momento caldo della stagione, visto che il Bologna (quarto) scappa a più cinque e l?Atalanta (sesta) - che ora è a meno due - va a... (ilmattino)

Turchia: vicecapo del partito d'opposizione muore a causa del crollo di un balcone - molti membri del partito si sono riuniti davanti al palazzo del partito in via Yeni Mahalle Karagolanoglu per celebrare la vittoria elettorale. Oltre ai festeggiamenti che continuavano per strada, un ...rainews

Lecce-Roma, ANGELINO: “Partita brutta. Derby fondamentale, sarà emozionante. Spero di restare qui per tanto tempo” - Allo Stadio Via del Mare finisce senza reti: nella 30esima giornata di campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Romapareggia 0-0 in casa del Lecce soffrendo. Dopo la sfida il terz ...gazzettagiallorossa

Raid su Damasco, ucciso un leader dei pasdaran. Teheran avverte: 'La risposta sarà dura' - Era dalle manifestazioni contro la riforma giudiziaria del premier che non si vedeva così tanta gente in strada. Molti dei manifestanti, bandiera israeliana al vento, avevano adesivi con la scritta ...ansa