Agguato a Bari | ucciso nipote del boss Capriati

Almeno quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro l’ uomo . Omicidio in serata a Bari , frazione di Torre a Mare . L’ uomo vittima dell’ agguato è morto poco dopo l’arrivo al policlinico . Indaga ... (noinotizie)

In un Agguato compiuto con diversi colpi di pistola è stato ucciso a Bari Raffaele 'Lello' Capriati , figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati , quest'ultimo boss storico dell'omonimo clan mafioso ... (tg24.sky)

Una donna di 36 anni ed un ragazzo di 16 anni sono stati fermati come indiziati di delitto. L’indagine è per il ferimento ieri sera in un agguato, a colpi di pistola, di un 22enne a Sannicandro di ... (noinotizie)