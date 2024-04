Aggressioni in famiglia a Napoli Marito minaccia la moglie col martello | un figlio picchia la madre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 –lacon un grosso, distrugge la porta di casa e poi fugge. Rintracciato dalla polizia, aggredisce anche gli agenti. È stato arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale un 62enne napoletano. A Qualiano, un 38enne arrestato per le violenze sulla: quando i carabinieri l’hanno trovata, la donna aveva le braccia piene di lividi.lacolI poliziotti sono intervenuti ieri sera in un'abitazione nel quartiere Barra diper la segnalazione di una donnata dal. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dalla donna, la quale ha riferito che, come in precedenti occasioni, il ...