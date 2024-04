Adrano | alla guida di un’auto fuorilegge | sequestro e sanzione

Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Un giovane di Adrano , poco più che ventenne, è stato protagonista di un esemplare gesto di civismo. Si è presentato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza per ... (dayitalianews)

Pubblicato il 5 Marzo, 2024 I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno tratto in arresto due uomini – rispettivamente di Adrano e di Biancavilla – per furto aggravato in ... (dayitalianews)