Accoltella il vicino per una lite condominiale | 46enne arrestato per tentato omicidio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 aprile –to alla schiena durante una, un 56enne è in pericolo di vita. È successo nella serata di Pasqua ad Anzio,a Roma. Un diverbio sfociato nel sangue tra vicini di casa: l’aggressione è scattata intorno alle 19.30 di ieri. POLIZIA,CONTROLLI/REPERTORIO Ad allertare i poliziotti sono stati i familiari della vittima, trovata dagli agenti riversa a terra con una ferita da arma da taglio al costato posteriore. Il 56enne si trova ricoverato in prognosi riservata con un polmone perforato. L'aggressore, un, è statoper

La polizia avrebbe già individuato l'autore dell'aggressione Omicidio a Firenze la scorsa notte, dove un 19enne di origine moldava è stato accoltellato in strada vicino alla stazione ferroviaria di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Omicidio a Firenze la scorsa notte, dove un 19enne di origine moldava è stato accoltellato in strada vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e poi è morto all'ospedale ... (webmagazine24)

Una donna di 48 anni ha accoltella to la scorsa notte il vicino di casa perché infastidita dalla musica a volume troppo alta proveniente dal suo appartamento. L’episodio si è verificato nella notte ... (ilfattoquotidiano)

Lite condominiale a Nettuno finisce nel sangue: 56enne ridotto in fin di vita - L’uomo, 56 anni, è stato Accoltellato alle spalle da un vicino alla culmine di una lite la sera di Pasqua.fanpage

Anzio, Accoltella vicino di casa e gli perfora il polmone: arrestato per tentato omicidio - Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio. L'uomo ha Accoltellato il vicino, perforandogli un polmone, al culmine di una lite scoppiata in un condominio di ...ilmessaggero

Tentato omicidio nel corso di una lite condominiale a Nettuno - Tentato omicidio nel corso di una lite condominiale alle 19.30 di ieri in via delle Margherite, a Nettuno, vicino a Roma. Un 56enne e' stato Accoltellato al costato da un 46enne. Sul posto, oltre ai s ...rainews