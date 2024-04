“Abbiamo deciso così” Dopo il Grande Fratello | l’annuncio di Perla spegne l’entusiasmo dei fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dentro la casa della loro unione ha fatto discutere e sollevato dubbi. Erano molti quelli a pensare che la coppia formata da Mirko Brunetti eVatiero fosse costruita a tavolino. C’erano stati dei segnali che il pubblico, non tutto ma una parte di esso, aveva interpretato in questa direzione. “Lui che rivolta sempre la frittata. Lei che prima dice una cosa poi un’altra: c’è tanta puzza di bruciato in questa coppia”, si legge su Instagram. >>“Daniela è morta”. Dramma per il cantante italiano, l’addio all’amatissima moglie:più brutto lo hanno dato i colleghi Dubbi che ora vengono in qualche modo rinfocolati. Le parole dia Verissimo hanno infatti aperto la porta ad illazioni.che prima di Mirko ha parlato del suo rapporto con ...