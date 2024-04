A Wall Street la ' Fab Four' spingono lo S&P 500 | Nvidia regina

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le magnifiche sette si trasformano nelle fantastiche quattro con le difficoltà di Apple, Tesla e Google, i cui titoli arestano sotto pressione., Meta, Microsoft e Amazon continuano invece la loro corsa incontrastata e si sono conquistate il titolo di 'Fab' per aver contribuito alla metà dei guadagni dello S&P 500 nella primo trimestre.è la rock star dei mercati e ha sostituito Tesla come il titolo più popolare fra gli investitori individuali. Meta corre invece per i suoi investimenti nell'intelligenza artificiale.

