A Summonte arriva Roy Paci | sarà lui il direttore artistico di “Sentieri Mediterranei”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, avvia una collaborazione prestigiosa che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella valorizzazione del suo patrimonio culturale,e naturale. Domani, 2 aprile, tra i vicoli diarriverà Roy, artista celebre per la sua versatilità e il suo impegno nel promuovere la cultura attraverso la musica, che effettuerà un sopralluogo nel caratteristico centro storico del paese, accompagnato dal sindaco Ivo Capone. La visita di Roysegna il primo passo verso un progetto ambizioso: trasformarein un Borgo della Musica, un centro nevralgico di iniziative culturali che mettano in luce la ricchezza e la diversità del patrimonio musicale mediterraneo. In ...