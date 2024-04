A Pasquetta il Bologna di Thiago Motta inizia il suo esame di maturità

(Di lunedì 1 aprile 2024) Con ormai alle spalle i primi due terzi abbondanti di stagione, per ilè giunto il momento di diventare definitivamente grande. La formazione dinon solo è rimasta aggrappata al treno Champions League ma al momento lo guida, se per treno intendiamo quello che vale il quarto posto, primo obiettivo alla portata delle squadre che non rispondono ai nomi di Inter, Milan e Juventus. Lo fa con merito, idee chiare, un gioco codificato che riesce comunque ad adattarsi alla singola partita, ma adesso arriva il momento della resa dei conti. Il calendario in teoria sorride a Zirkzee (appena recupero) e compagni, ma proprio per questo si tratta di unda non sbagliare: la strada verso lo scontro diretto con la Roma attualmente quinta, in programma il 22 aprile, è preceduto da tre sfide teoricamente comode, ...

