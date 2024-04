A Milano corsa ai musei durante le feste Tutti in fila per le mostre

(Di lunedì 1 aprile 2024)– Il meteo dei giorni di Pasqua, almeno in Lombardia, non è stato clemente. Rarissimi gli sprazzi di sole negli ultimi tre giorni, caratterizzati da temporali, vento e grandine. Se picnic nel parco e gite all’aria aperta sono stati sostanzialmente off-limits, chi è rimasto in città e i numerosi turisti che hanno sceltoper questi giorni di vacanza hanno sceltorimasti apertile festività pasquali. Gettonatissimo il Museo nazionale Scienza e Tecnologia di, che dal 28 marzo all'1 aprile, in occasione delle vacanze pasquali, ha accolto oltre 20.000 i visitatori. Dai dati emerge un pubblico eterogeneo, con una distribuzione equilibrata tra varie fasce di età, compresa quella under 30, e famiglie con bambini e adolescenti. Nel primo trimestre ...

Milano – Torna domani la Stramilano , la corsa per antonomasia dei milanesi e non solo. Per l’edizione di quest’anno, la cinquantunesima, i numeri sono da record: stando agli ultimi dati risultano ... (ilgiorno)

Tutto come da pronostico: saranno Milano Quanta e Asiago Vipers a sfidarsi nella finale di Serie A. L’atteso s contro per lo scudetto si giocherà al meglio delle cinque gare e inizierà con la ... (ilgiorno)

Lombardia: fa irruzione la primavera. Quando, per quanto e che temperature raggiungeremo - Milano, 1 aprile 2024 – Le avvisaglie ci sono già, basta buttare l’occhio fuori dalla finestra. Il maltempo che ha colpito il lungo week-end di Pasqua, creando disagi in serie soprattutto nel nord ...ilgiorno

Maltempo, frane in Trentino e in Friuli. Neve rossa su Marmolada. Torna il sole a Milano - Maltempo protagonista a Pasquetta, con svariate situazioni di emergenza in diverse parti d’Italia. A Nord, il Comune di Livigno , in provincia di Sondrio, è isolato a causa delle forti nevicate e il p ...informazione