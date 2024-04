27 Marzo 2024 – Macron boccia l’accordo Ue-Mercosur perchè troppo poco ‘Green’

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 1 aprile 2024)Ue-, così come è negoziato oggi, è un accordo molto scadente. E’ quanto affermato dal presidente francese Emmanuel, intervenendo a un forum economico con focus sulla “transizione verso l’economia green” a San Paolo. Il bilancio del doppio bombardamento di Israele nella zona di Tayrharfa, nel sud del Libano, e nel villaggio di Naqoura è di otto morti. Si tratta di quattro membri dell’organizzazione politica e paramilitare libanese Hezbollah. Appello del vice segretario di Stato Usa Kurt Campbell al vice ministro esecutivo degli Esteri della Repubblica popolare cinese Ma Zhaoxu. Secondo il portavoce del dipartimento Matthew Miller “il vice segretario Campbell ha parlato ieri con il vice ministro esecutivo degli Esteri della Repubblica popolare cinese (RPC), Ma Zhaoxu. L’appello rientra negli sforzi in corso per ...