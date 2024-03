Zelensky | “Senza armi USA costretti a ritirarci | persi 6 mesi” La Polonia schiera jet ai confini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 31 marzo 2024) Il leader ucraino: "Se hai bisogno di 8mila colpi al giorno per difendere la linea del fronte ma ne hai solo 2mila, devi fare di meno; se non c'è il sostegno degli Stati Uniti, significa che non abbiamo difesa aerea, missili Patriot, disturbatori per la guerra elettronica, proiettili di artiglieria da 155 millimetri".