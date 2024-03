WTA Bogotà | Nuria Brancaccio è nel tabellone principale | spazzata via l’olandese Lamens

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)è neldi. La tennista di Torre del Greco torna in un torneo WTA dopo oltre otto mesi, quando perse al primo turno di Palermo. A cadere sotto i suoi colpi èSuzan, prima testa di serie delcadetto, che vienevia non riuscendo mai a tenere la battuta. Otto turni in risposta, otto break in favore dell’azzurra, che approfitta di una giornata davvero sotto il par della sua avversaria: 11/31 con la prima, 5/22 con la seconda mostrando il fianco ache non si lascia pregare, riuscendo così a bilanciare ampiamente i tre turni di servizio lasciati per strada. Già dal primo set l’azzurra non ha percentuali sicuramente invidiabili, facendosi ...