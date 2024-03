Wta 1000 Miami | Collins | “Settimana molto dura | spero di giocare ancora con Rybakina”

(Di domenica 31 marzo 2024) “Questaè stata davveroa livello fisico. Ho giocato contro le migliori giocatrici del mondo. Elena (ndr.) ha fatto un torneo incredibile e sta giocando a un livello di tennisalto negli ultimi due anni.di poteraltre finali con lei”, queste le parole di Daniellea fine partita, dopo il trionfo in finale nel Wtadicontro Elena(7-5 6-3). SportFace.

Malattia, ritiro e... trionfo a Miami: favola Collins, Rybakina battuta in due set in finale - L'americana, n.53 a inizio torneo, si impone 7-5 6-3 e centra il trofeo più importante in carriera a pochi mesi dallo stop e dopo aver affrontato a viso aperto una fastidiosa malattia.