(Di domenica 31 marzo 2024) L'attrice originale di Diana Prince,, ha espresso la convinzione che i fan debbano faresui DC Studios per realizzare3 con Gal Gadot. Nella scena post-credits di1984, abbiamo appreso che Asteria, l'Amazzone rimasta indietro nel tentativo di guadagnare il tempo necessario alle sue compagne per fuggire a Themyscira, era ancora viva e vegeta nel mondo degli uomini. Interpretata dalla stessa leggendaria star di, sembrava che Asteria sarebbe apparsa in3 di Patty Jenkins (forse per aiutare Diana Prince a tornare finalmente a casa). Quel film è stato abbandonato quando sono stati fondati ...

Sul lavoro come in famiglia o con gli amici, si prende cura di tutto e tutti, senza chiedere aiuto, senza delegare ma soprattutto cercando di essere sempre impeccabile e performante. sono molte le ... (iodonna)

La regista ha fatto sapere che DC non è interessata a un nuovo Wonder Woman Dopo l'arrivo di James Gunn e la creazione dei nuovi DC Studios non si è più parlato di Wonder Woman e recentemente la ... (movieplayer)

Wonder Woman 3, Lynda Carter: "Il sequel si farà solo che ci sarà abbastanza pressione da parte dei fan" - L'attrice originale di Diana Prince, Lynda Carter, ha espresso la convinzione che i fan debbano fare pressione sui DC Studios per realizzare Wonder Woman 3 con Gal Gadot.movieplayer

Wonder Woman 3 non si realizzerà senza la domanda e le proteste dei fan, secondo Lynda Carter - Lynda Carter, l’iconica interprete di Wonder Woman nella serie televisiva degli anni ’70, ha condiviso la sua opinione sul futuro di Wonder Woman 3, sottolineando che secondo lei il film non si ...cinematographe

Quanto ti piace MYmovies.it - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...mymovies