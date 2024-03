Vuoi un occhiale da indossare sia sulla terra che nello spazio?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 31 marzo 2024) L’era digitale incontra il glamour retro? degli anni Sessanta e Settanta grazie ad un modello da sole dallo stile graffiante e decisamente galattico. Il brand Siluette lancia il nuovo Titan Minimal Art Cosmic, un modello di stile audace e maschile, destinato a diventare una vera icona dello streetstyle e un modello di tendenza per le passerelle internazionali. Fonte: Ufficio stampaSiluette Titan Minimal Art Cosmic Una new entry della iconica collezione, so tratta di un modello ultraleggero nato dalla combinazione di elementi e stili opposti, delicato e audace, mix di passato e futuro che combinati tutti assieme danno vita ad un capolavoro di design unico nel suo genere. Una missione spaziale L’attesissimo modello Cosmic e? un’edizione celebrativa che rende omaggio alla prima missione spaziale di Silhouette 25 anni fa. L’ispirazione per il design viene dall’affascinante mondo della ...