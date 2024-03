Volley | Trento tiene a bada Monza e vince gara-1 | Michieletto e Lavia spettacolare in semifinale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie mille a tutti per averci seguito! Agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata! 19.43 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Mercoledì alle 20.30 ci sarà gara-2 in casa di Monza, con i dolomitici che avranno l’occasione di provare a mettere un piede e mezzo in finale. 19.42 ... (oasport)