Volley serie B L’Arno non si risparmia Ma sfuma il sogno

(Di domenica 31 marzo 2024) I ragazzi delToscana Garden non ce l’hanno fatta ad emulare le concittadine della FGL-Zuma. A Campobasso, contro la squadra del club organizzatore della Final Four, i biancoverdi di Mattioli sono stati sconfitti per 3-1 dai molisani di Maniscalco.si è battuto con generosità ma si è dovuto piegare agli attaccanti campobassani: l’opposto Zanettin e lo schiacciatore Rescignano. Sono stati loro i trascinatori della squadra di casa che ha puntato anche su Pacelli, Zanni e Santucci. Non hanno brillato i centrali Minuti e Diana, sempre in difficoltà col giovane Simoni, un ragazzo da seguire. Non lo diciamo da ora. Simoni, sempre cercato da Berberi, quando la ricezione lo ha permesso, ha finito in doppia cifra, facendo vedere i sorci verdi ai locali. Questi si sono salvati con una strenua difesa e con le conclusioni dell’idolo di casa Zanettin e ...