Volley | semifinale Playoff Superlega 2023 24 | Trento batte Monza con un secco 3-0 in gara1

(Di domenica 31 marzo 2024) L’Itassi aggiudicadelle semifinali play-off di/2024 con un netto 3-0 (27-25 25-20 25-22) ai danni della Mint Veroe si porta così sull’1-0 nella serie. Grande prova di forza della formazione di Fabio Soli, che dopo la rimonta che gli ha consentito di vincere il primo set ha lasciato le briciole alla formazione ospite. Michieletto e compagni hanno saputo spegnere subito l’entusiasmo dei brianzoli, che arrivavano alla sfida con l’inerzia a favore dopo la vittoria in casa della Lube nella decisiva gara5 dei quarti di finale. Troppi errori in battuta per la squadra di Eccheli, che dall’altro lato ha subito una pioggia di ace da parte dei trentini./2024: TUTTI I RISULTATI LA ...

