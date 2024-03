Volley | play-off Serie A1 femminile | Milano vince 3-1 a Pinerolo e accede in semifinale

(Di domenica 31 marzo 2024) In gara2 dei-off scudetto diA1 di, l’Allianz Vero3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21) in casa della Wash4greencosì alle semifinali, dove affronterà la Savino del Bene Scandicci. Dopo gara1 vinta al tie break dalla formazione lombarda, l’incontro di oggi è rimasto tutto sommato sempre nelle mani della formazione di Gaspari, che salvo un piccolo cedimento nel secondo parziale ha sempre mantenuto il vantaggio. Il primo set si conclude senza storia in favore della formazione ospite, che allunga inesorabilmente nella seconda metà del parziale e firma il 25-13 finale. Nel secondo set Starck e Sorokaite salgono in cattedra per le padrone di casa e regalano il vantaggio alla ...

