Volley femminile | Milano vola in semifinale scudetto | Egonu show | Sylla super e Pinerolo espugnata

(Di domenica 31 marzo 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-13; 22-25; 25-16; 25-21) e si è qualificata alle semifinali dei playoffdi. La formazione di coach Marco Gaspari si è imposto nella tana della compagine piemontese, replicando il successo ottenuto quattro giorni fa al tie-break di fronte al proprio pubblico e ha così chiuso la serie per 2-0. La terza forza della regular season ha rispettato il pronostico della vigilia, pur subendo la verve delle padrone di casa nel secondo set e non offrendo un gioco spumeggiante. Le rosablù comunque proseguono la propria caccia al tricolore e ora se la dovranno vedere con Scandicci, tra l’altro con lo svantaggio del fattore campo (gara-1 e l’eventuale bella di spareggio si giocheranno in Toscana). Paolaha fatto la differenza, ...

L’under 13 maschile dell’InvictaVolleyball si piazza alla seconda posizione nel torneo “La Fenice” di Roma - In semifinale gli atleti di coach Pantalei prevalgono su Viterbo per poi deporre le armi in finale contro una Fenice veramente ben attrezzata. Una bellissima occasione per conoscere altre realtà e ...grossetosport

La Virtus Maremma vince il campionato under 14 femminile Uisp. Ora si giocano i play off - Virtus Maremma 28, Gao Brinella 22, Gao Brinella Porto Santo Stefano 14, Volley Massa Marittima 12, Invicta Volleyball 8, Pallavolo Grosseto 3. E’ la classifica finale del campionato under 14 di ...grossetosport