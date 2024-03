Volley femminile | Conegliano chiude la pratica quarti dei playoff con un secco 3-0 a Roma e attende l’avversario nelle semifinali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) La ProDoc Imocovince anche gara2 deidi finale sul campo dell’Aeroitalia Smi e raggiunge la semifinale in attesa di conoscere la rivale da affrontare tra Novara e Chieri. Partita a senso unico, quella giocata nel palasportno con le venete che si sono imposte con un3-0 che fotografa bene quanto si è visto in campo con la ProDoc Imoco quasi sempre padrona del campo e le capitoline capaci solo in alcune brevi fasi del match di mettere in seria difficoltà la dominatrice della stagione fino a questo momento. Formazioni annunciate in campo e già nei primi scambi èa mettere in chiaro le cose guadagnando un vantaggio considerevole (7-3) che poi si dilata durante il set.prova a ribaltare la ...