Visto che date un sacco di soldi | Mara Venier mette in imbarazzo la Fagnani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Curioso siparietto trae Francescaa Domenica In su Rai 1. La conduttrice di Belve ha parlato del suo programma, al via martedì 2 aprile su Rai 2. E per promuoverlo ha fatto un'intervista in stile Belve alla. Anche perché quest'ultima non avrebbe ancora accettato l'invito della. Nello studio di Zia, comunque, i ruoli si sono capovolti. Tuttavia, se all'inizio la presentatrice di Domenica In sembrava rispondere di buon grado alle domande della collega, a un certo punto l'ha fermata e scherzosamente le ha detto: “Ma tu veramente? Scusa ma vengo a Belve cosi mi pagano pure,cheundi”. “Io mi sono portata avanti col lavoro”, ha risposto la ...