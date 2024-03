Vis Pesaro | Roberto Stellone è il nuovo allenatore

Treviso batte Pesaro 93-89 nella sfida valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 2023 / 2024 di Basket maschile. Partita fondamentale in ottica salvezza che ha regalato spettacolo sul ... (sportface)

Ex Reggina, nuova panchina per Stellone: guiderà la Vis Pesaro - Nuova esperienza in panchina per l'ex tecnico della Reggina Roberto Stellone, che ha accettato la proposta della Vis Pesaro, formazione che milita nel girone B della serie C. Di seguito la ...tuttoreggina

Calcio: mister Stellone torna ad allenare. Con lui anche un reggino - Nuova esperienza per l’ex calciatore e allenatore della Reggina Roberto Stellone che riparte dalla serie C e insieme al suo staff cercherà di compiere l’impresa sulla panchina della Vis Pesaro.citynow

Roberto Stellone è il nuovo allenatore della Vis Pesaro: il comunicato - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver affidato il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra a Roberto Stellone. L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club ...tuttoc