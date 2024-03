(Di domenica 31 marzo 2024) Nella serata del Venerdì Santo, nei locali della parrocchia di, che ospitano da tempo un numero considerevole di giovani richiedenti asilo, provenienti soprattutto dall’Africa, è scoppiata l’ennesima rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e delle ambulanze. All’origine della violenta discussione, come spesso è accaduto, futili motivi di convivenza tra gli ospiti. Da una prima ricostruzione l’acceso diverbio è scoppiato tra due giovani nigeriani che hanno impugnato armi da taglio, un terzo, 23 anni circa, si sarebbe messo in mezzo nel tentativo di dividerli e avrebbe avuto la peggio. Mancava poco alle nove di sera di venerdì, immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto le ambulanze della Croce Verde di Chiazzano e di Pistoia. Sulle prime le condizioni delapparivano da codice ...

Vicofaro in subbuglio. Sangue in canonica. Coltellate tra migranti. Un giovane ferito - Ancora un violento litigio nella comunità, scoppiato per futili motivi. All’ospedale un ragazzo che aveva cercato di dividere gli altri due.lanazione