Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2024 ore 20 | 00

(Di domenica 31 marzo 2024)DEL 31 MARZOORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE su tratto urbano della a24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN INTERNA CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI, SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA E SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA SEGNALIAMO CHE PER AGEVOLARE IL FLUSSO VEICOLARE IN VISTA DELLE FESTIVITA’ PASQUALI, FINO A LUNEDI’ 1 APRILE RIAPERTA AL TRANSITO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA NUOVA E VIA DELLE GROTTE, CHIUSA IN PRECEDENZA ...