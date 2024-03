Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024)DEL 31 MARZOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONECODE IN DIREZIONE ORMA ANCHE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO CHE PER AGEVOLARE IL FLUSSO VEICOLARE IN VISTA DELLE FESTIVITA’ PASQUALI, FINO A LUNEDI’ 1 APRILE RIAPERTA AL TRANSITO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA NUOVA E VIA DELLE GROTTE, CHIUSA IN PRECEDENZA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE; L’ULTERIORE CHIUSURA DEL TRATTO E’ PREVISTA DALLA MATTINATA DEL 2 APRILE FINO AL 17 DA FEDERICO DI LERNIA E ...