Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 31 marzo 2024) 11.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORD9O E TOR DE CENCI DIREZIONE LATINA IN VIA SALARIA A MONTEROTONDO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI TEVERINE E VI VAL BADIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA A SUTRI IN POIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A FRATTOCCHIE ALTEZZA VIA DIVINO AMORE DIREZIONE STATALE APPIA Servizio fornito da Astral