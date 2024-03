Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) 31.04.24 Buongiorno e buona pasqua da astral infomobilità un servizio dellaUno sguardo ai cantieri, sulla strada marittima secondo tronco per lavori alla rete elettrica prevista la chiusura dell banchina nel comune di pontinia fino al 25 aprile a terracina chiusa fino al 2 aprile la galleria tempio di giovi per lavori di ripristino del manto stradale dal km 101 al km 104 circa prestare attenzione a sabaudia per lavori si scavo e posa in opera di un cavidotto attivo senso unico alternato in via maremmana via petrosello e via migliarA 47 prestare attenzione alla segnaletica di cantiere Servizio fornito da Astral