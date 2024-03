Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 31 marzo 2024

(Di domenica 31 marzo 2024)del 31su Canale 531, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin31...

Maria Esposito a Verissimo ha parlato del forte legame con sua madre. E’ lei che chiama sempre per decidere qualsiasi cosa. Ma anche del legame con il padre, sottolineando: “Non posso vivere senza ... (superguidatv)

Beatrice Luzzi (US Endemol Shine) Vi abbiamo dato conto di tutte le variazioni in TV in questi giorni di Pasqua , ma proprio nella domenica che si celebra la resurrezione di Gesù sono confermati i ... (davidemaggio)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato 30 Marzo 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset ... (superguidatv)

Instagram va a braccetto con WhatsApp: è in arrivo una funzione davvero fantastica che ha rivoluzionato la piattaforma di messaggistica - Avreste mai immaginato che la piattaforma social dedicata a foto e video potesse "prendere in prestito" qualcosa da una piattaforma di messaggistica come WhatsAppiphonari

Mint Vero Volley Milano, parte la semifinale scudetto con l'Itas Trentino - Al via un’altra Serie di Semifinale Scudetto per la MINT Vero Volley Monza di Massimo Eccheli, la seconda assoluta della sua storia in SuperLega.milanosportiva

Verissimo, le anticipazioni di domenica 31 marzo: tutti gli ospiti - Oggi torna il secondo appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin dedicherà la puntata ai finalisti dell'ultima edizione del Grande Fratello.tvdaily