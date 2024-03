Venticinquesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 31 marzo 2024) NellaBrescia ritrova la vetta solitaria della classifica, in attesa della Virtus Bologna, battendo Varese per 95-92. Dietro i lombardi non mollano Milano e Venezia, vincenti in trasferta rispettivamente a Reggio Emilia(68-72) e Napoli(90-97). Successi preziosi in chiave playoff per Trento, 84-79 contro Scafati, e Derthona, 87-76 contro Cremona. Male, invece, Pesaro e Brindisi, sconfitte da Treviso(93-89) e da Sassari(70-76), a rischio retrocessione: I RISULTATI UNIVERSO TREVISO-VL PESARO 93-89 DERTHONA-CREMONA 87-79 NAPOLI-VENEZIA 90-97 TRENTO-SCAFATI ...