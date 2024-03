Veneto | il pressing del centrodestra sull’Ispra per favorire la lobby dei cacciatori La denuncia | “Vogliono mano libera”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

A chi dà fastidio l'Ispra, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ente pubblico di ricerca istituito nel 2008 e che fa riferimento al Ministero dell'Ambiente? A quanto pare, a quei 30 consiglieri regionali didelche parteggiano per le associazioni dei, o che individuano nelle decisioni della struttura scientifica un ostacolo al libero esercizio dell'attività venatoria. A fine gennaio una sentenza del Consiglio di Stato, riguardante la caccia in deroga, aveva modificato una pronuncia del Tar della Liguria, stabilendo che Ispra "ha l'obbligo di determinare, su richiesta della Regione ricorrente, la cosiddetta 'piccola quantità' di uccelli cacciabili in deroga delle norme generali di ...