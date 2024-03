Venerdì Santo | la processione dell’Annunziata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Si è tenuta, come da tradizione, ladi Gesù Morto per ildell’Arciconfraternita della Ss. Annunziata. Il percorso ha visto attraversare, con il gruppo ligneo del 1928 ed opera dello scultore altoatesino Goffredo Moroder di Ortisei, via Regia, via Giacomo Puccini, Nicolò Machiavelli con sosta alla Croce Rossa e via San Francesco, con rientro nella chiesa della Ss. Annunziata. Le corali “Ave Maria“, “Giacomo Puccini“ e “S. Antonio“ hanno accompagnato lae hanno eseguito laudi e brani della “Stabat Mater“ del maestro Marco Trasatti, con tre canti storici “Teco diletta Madre“, “Fosca sanguigna Nube“ e “Teco vorrei Signore“ alla partenza, alla Croce Rossa e alla chiesa di Sant’Antonio.