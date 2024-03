Veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro | le voci dei fedeli | Una bellissima celebrazione

Dopo l'assenza alla Via Crucis di ieri sera, Francesco affaticato a San Pietro per la celebrazione nel Sabato Santo. (ilgiornale)

Papa Francesco a San Pietro: "Pasqua fa rotolare via i macigni della morte" - Papa Francesco ha presieduto la Veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro. Il Pontefice, che venerdì sera aveva deciso di non partecipare alla Via Crucis al Colosseo, è entrato nella Basilica su ...globalist