Vasco Rossi spiega l’origine del suo nome | “Un uomo salvò mio padre”

(Di domenica 31 marzo 2024) In un’intervistahato le origini e il significato del suondo che si chiama così in omaggio al compagno di prigionia di suo, che si chiamavae glila vita durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre era internato in un lager in Germania. Comeil Corriere della Sera, Giovanni Carlo, detto Carlino, era uno dei seicentomila internati militari in Germania che si rifiutarono di combattere per Hitler. “Gli americani bombardarono il lager e miocadde in una buca” – ha raccontato il cantautore di Zocca – “Questolo tirò su di peso e papà gli disse: se un giorno avrò un figlio, lo chiamerò come te”...

